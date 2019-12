Evento

Em Travesseiro, a Administração Municipal iniciou no sábado, dia 30, a programação natalina composta por shows musicais, encenações, mostra de vídeo, espetáculo infantil, chegada do Papai Noel, brinquedos infláveis, shows de fogos e o sorteio dos prêmios das campanhas “Travesseiro Produzindo Mais” e “Travesseiro dá Prêmios”. A programação coordenada pela secretaria da Educação, foi aberta com um evento que reuniu centenas de pessoas na Praça Recanto da Alegria, tendo como primeira atração a apresentação da Orquestrinha Infantojuvenil e alunos das escolas municipais que entoaram cantos natalinos, acompanhados pelo prefeito Genésio Hofstetter e pela primeira-dama Eliana Hofstetter.

Em ato seguinte o público acompanhou mensagem religiosa do pastor da IECLB, Josias Hegele, que foi seguido nos pronunciamentos pelo vice-prefeito Sérgio Nied. O prefeito Genésio, destacou o trabalho dos professores e demais funcionários municipais para a realização do evento. Lembrou a comunidade que é momento de o espírito natalino renascer e de carregar o coração das pessoas de paz e bem. “Diante das dificuldades que enfrentamos, precisamos refletir quando comemorarmos o nascimento do Jesus. A integração da família e o bom convívio com nossos vizinhos é muito importante”, comentou o prefeito.

O público ainda acompanhou a apresentação do vídeo institucional do município, o qual mostrou fatos importantes do passado e a evolução da cidade. O público também assistiu ao show de fogos e teve a presença do Papai Noel, que distribuiu presentes, além de show musical com a banda Monte Azul, de Nova Petrópolis. Durante a programação aconteceu o acendimento das luzes da decoração natalina da praça e das ruas, simbolizando a abertura oficial.

A programação natalina promovida pela Administração Municipal terá continuidade no sábado, dia 14, com a realização do Natal das Crianças que começa às 17h no Ginásio da Emei Criança Esperança, com brinquedos infláveis. Às 19h30min, será apresentado o espetáculo infantil “Natal Mágico” seguido da chegada do Papai Noel.

As festividades serão encerradas no dia 21 de dezembro com a Noite de Natal em frente a Igreja Matriz. A programação começa às 19h com o sorteio de prêmios das campanhas de incentivo ao comércio e agricultura promovidas pela Administração Municipal. Às 19h30min acontece a apresentação da Orquestra Municipal de Travesseiro e às 20h, encenação teatral “Jesus: O Filho de Deus”. Como último ato está previsto um show de fogos de artifício.

Por Alan Dick