Evento

Os membros do Sindicato dos Professores Municipais de Arroio do Meio (Sipram) estiveram reunidos em assembleia seguida de confraternização na semana passada, no Restaurante Bettio’s. A assembleia foi conduzida pela presidente Andréa Susana Lange Barth e demais integrantes da diretoria.

Na oportunidade, o contador Dani Petry apresentou a previsão orçamentária para 2020 e foram discutidos diversos assuntos de interesse da categoria. Andréa agradeceu a presença de todos e fez uma pequena homenagem para a colega Ionara Sbardelotto, falecida em novembro. Foi explanado sobre o acordo da sétima hora, aprovado um pequeno reajuste no valor da contribuição sindical e a vice-presidente Naiara Tres Casotti falou sobre ações de saúde em prol dos professores. Também foi falado sobre o plano de carreira, que conta com uma comissão para estudo e elaboração.

Já a advogada Ana Lúcia Lopes fez apontamentos gerais acerca das aposentadorias e também da importância do sindicato e de sua manutenção para a categoria.

O prefeito Klaus Werner Schnack e a secretária de Educação e Cultura Mara Betina Forneck também estiveram presentes. Mara ressaltou que muitas conquistas da categoria vieram por meio da luta sindical e agradeceu a todos os professores pelo trabalho que desenvolvem em prol da educação no município. Klaus também agradeceu o empenho de todos os professores, que representam o maior número de profissionais no quadro municipal.

A presidente Andréa ressalta a importância de momentos como este, nos quais os professores podem se informar sobre assuntos de interesse da categoria bem como confraternizar. Para o próximo ano a diretoria pretende avançar em ações em prol dos professores, bem como ampliar o número de sindicalizados. Após a assembleia houve jantar e distribuição de brindes. Participaram 90 professores dos 138 sindicalizados.

Por Alan Dick