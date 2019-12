Futsal

A equipe de Futsal “A” da Comunidade de São Luiz sagrou-se campeã do Série Ouro do Campeonato de Futsal de Capitão. A decisão aconteceu na noite do dia 8 de novembro no Ginásio Municipal de Esportes. A partida final foi disputada com a equipe Al Qaeda, com vitória de 6 x 2 do São Luiz, confirmando aproveitamento de 100%. Além do título de campeão, a equipe de São Luiz teve o goleador da categoria, o atleta Éder Trauthenmuller. A Comunidade de São Luiz também teve participação na Série Prata da Força Livre, onde se classificou como vice-campeão. Outra participação aconteceu com a equipe de Futsal Feminino que não alcançou vaga para final.

Por Alan Dick