Os organizadores da Copa Pituca de Minifutebol estão convocando os representantes de equipes para reunião às 19h da terça-feira, dia 17, na sede do clube. Esta será a última oportunidade para confirmação das equipes com a entrega das fichas de inscrição que ainda podem ser retiradas na Loja Bruxellas. O início do torneio está agendado para dia 10 de janeiro, com jogos nas categorias Força Livre (atletas a partir dos 14 anos), Feminino e Veterano (atletas da classe de 1985, que completam 35 anos em 2020). Cada equipe deverá inscrever, no mínimo 10 e, no máximo 16 atletas.

Na categoria Força Livre, o valor da inscrição será de R$ 700 por equipe, mais cheque caução de R$ 1 mil. Como premiação, o 1º lugar recebe R$ 550, mais um fardamento; 2º, R$ 650; 3º, R$ 350 e 4º, R$ 200. Na categoria Veteranos a inscrição é de R$ 600 mais cheque caução de R$ 1 mil. O 1º lugar recebe R$ 1.100; 2º, R$ 550; 3º, 250 e o 4º, R$ 150. Na categoria Feminino, a inscrição será de R$ 300 mais o cheque caução de R$ 500. O 1º lugar recebe R$ 500; 2º, R$ 250; 3º, R$ 100 e o 4º, R$50. Em todas as categorias, a disciplina que será definida por média de jogos, goleador e goleiro menos vazado recebem medalhas. Cada equipe participante recebe três prêmios extras de três quilos de galeto e um pacote de carvão para fazer a festa na sede do Pituca, patrocinados pela Kalber Serigrafia, Marel Supermercado, Squina Modas e Loja Bruxellas.

Por Alan Dick