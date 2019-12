Futebol

O Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, chegou ao seu final no domingo, dia 8, com a realização dos jogos finais da categoria de Veteranos. Uma rodada com duas partidas foi realizada no campo da Assespe em Linha Grão Pará/Venâncio Aires.

Na primeira partida houve a decisão da Série Prata entre as equipes do Brasil de Marques de Souza e Cruzeiro de Nova Santa Cruz. O Brasil que havia vencido a primeira final por 2 x 1, jogou por um empate para ser campeão. A partida terminou em 1 x 1. O gol do Brasil foi marcado por Éderson.

Pela Série Ouro, a decisão do título foi entre as equipes da Assespe e o União de Palmas/Encantado. O União, que venceu a primeira final por 1 x 0, chegou ao título somente nos pênaltis. No tempo normal, perdeu por 2 x 1. Nos pênaltis, após empate em 3 x 3 na série de cinco cobranças, sagrou-se campeão na primeira cobrança intercalada. A conquista representou o bicampeonato para o União, que fez muita festa com seus torcedores.

Premiação – A direção da Aslivata marcou para a noite de terça-feira, dia 17, no Clube dos 15, em Lajeado, a festa de entrega da premiação. Pela Série “A” o troféu de campeão dos titulares vai para o Boavistense e de vice para a Assespe. Nos Aspirantes, o Estudiantes de Conventos foi campeão e Santo André, vice. Na Série “B” ou Copinha, o troféu de campeão da Série Ouro vai para o Alto Taquari de São Jacó/Teutônia e de vice para o Minuano de Canudos do Vale. Na Série Prata, o troféu de campeão será entregue para o Esperança de Rui Barbosa e de vice para o Largados de Bom Retiro do Sul. Na categoria de Veteranos, a Série Ouro teve o União de Palmas, campeão e a Assespe, vice. O Brasil de Marques de Souza vai receber o troféu de campeão da Série Prata, tendo como vice, o Cruzeiro de Nova Santa Cruz.

Por Alan Dick