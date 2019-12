Obras

Em Travesseiro, foi realizado recapeamento de um trecho de 400 metros da Avenida 10 de Novembro. A execução foi da Conpasul, que fez a retirada do asfalto quebrado para a colocação do revestimento. O investimento foi de R$ 289,9 mil, sendo R$ 240 mil oriundos de emenda do deputado Heitor Schuch. O restante R$ 49,9 mil é contrapartida do município.

Emenda – O município teve confirmado o repasse de uma emenda de R$ 260 mil através do deputado Elvino Bohn Gass, destinada para o Fundo Municipal da Saúde para a aquisição de um veículo para fazer o transporte de pacientes com deficiência ou mobilidade reduzida. O restante será aplicado na compra de equipamentos para os Postos de Saúde da Sede e de Três Saltos Baixo.

Por Alan Dick