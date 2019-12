O Alto Taquari

O CTG Querência do Arroio do Meio reuniu associados na quinta-feira, dia 12, para fazer a posse de sua nova patronagem. Em substituição ao patrão Loivo Führ, foi empossado para o cargo, Clécio Schwarzer. Para os demais cargos tomaram posse como capataz geral, Airton Tem-Pass; 1º sota-capataz, Gabriela Martins Junqueira; 2º sota-capataz, Éllin Mayara Hofsmeister; 1º agregado das pilchas, Arthur Kuhn Fuhr; 2º agregado das pilchas, Marcos Paulo Blanger; capataz campeiro, Fábio Wommer; vice-capataz campeiro, Alex Cavalheiro da Silva; coordenadora artística, Claudete Rempel; coordenadora cultural, Iranice Salete Theves Heisser; departamento jovem – Prendado do CTG; capataz do patrimônio, Cláudio Rauber; responsável pela copa, Ivan Fuhr; responsável pela churrasqueira, Marcelo Guimarães; responsável pela cozinha, Márcia Daltoé Scherer e comunicador/som, Auri Heisser. Para o Conselho de Vaqueanos assumiram como titulares Paulo Heck, Fabiano Oscar Schneider e Carlos Black. Suplentes: Cleber de Lima, Marcelo Guimarães e Ângela Leni Leidens.

Por Alan Dick