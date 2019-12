O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

As Agentes Comunitárias de Saúde e a Coordenadora do Programa de Combate ao Mosquito da Dengue de Travesseiro, Cassiana Both, realizaram na sexta-feira, dia 29, um pedágio para conscientizar a população sobre os riscos da doença, formas de transmissão, sintomas, bem como maneiras de prevenção, que incluem principalmente a eliminação de criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, ralos, calhas, piscinas e locais com esgoto e lixo, que obstruem a passagem da água. O pedágio foi realizado nas imediações da Calçados Bottero, ponto que apresenta grande fluxo de pessoas. De acordo com Cassiana, a abordagem teve uma função educativa e de conscientização. “Além de esclarecer alguns detalhes sobre a dengue, queremos alertar a população sobre os cuidados necessários para evitar focos do mosquito, já que o clima quente do verão é propenso para a evolução do mosquito”, explica.

Por Alan Dick