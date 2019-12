Geral

A turma da Patu’s Fest realizou no sábado, dia 7, o seu último encontro de 2019 com almoço no Bar dos Amigos, tendo como patinhos Reges Bruissmann, Kift Hergessel, Zico Ziem, Elias Linck, Rogério Telöken e Ancheta Bonacina. O encerramento das atividades acontece, com jantar, na noite deste sábado, 14, na sede do Bola Cheia, com a participação das esposas e namoradas e animação do musical Werner.

Por Alan Dick