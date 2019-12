Futebol

O Campeonato Municipal de Minifutebol de Travesseiro promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal, realizou no sábado, dia 7, no campo da SER Picada Essig a rodada finalque definiu o campeão e vice e o 3º e 4º lugar.

Na primeira partida, Posto Travesseiro e Desimpedidos jogaram pelo 3º e 4º lugar. No tempo normal, a partida apresentou empate em 1 x 1. Na decisão por pênaltis a vantagem foi do Desimpedidos que venceu por 3 x 2. Na partida final, valendo o título do torneio, jogaram O Que Importa x Amigos da XX. Equilibrada e com muita disputa, a partida terminou com placar de 1 x 0 para o O Que Importa, gol marcado no segundo tempo através de Laerte. Com este resultado a equipe, que possui a sua base em Picada Essig, sagrou-se campeã de forma invicta.

Logo após os jogos foi realizada a solenidade de entrega da premiação aos melhores classificados e destaques da competição com a presença do prefeito Genésio Hofstetter e do vice, Sérgio Nied. O troféu de campeão foi entregue para a equipe do O Que Importa; vice, Amigos da XX; 3º lugar, Desimpedidos; 4º lugar, Posto Travesseiro; goleador Mauro da Costa (Seco) com 14 gols e o goleiro menos vazado, Maiquel Kollet.

Por Alan Dick