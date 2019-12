Natal

A numerologia aponta que o número de 2020 será o 4 (soma de todos os algarismos) e, com este número, há uma cor associada. A terapeuta holística, Solange Lima explica que esta cor é o verde. Há duas situações a serem analisada. Primeiro, explica, o ano de número 4. “Ele pede muito trabalho, o que muitas vezes traz desgaste mental e físico”, afirma. Aí entra em cena a cor: “O verde ameniza os estados de ansiedade, estresse e cansaço que podem marcar 2020. Ele nos traz equilíbrio e serenidade para que possamos resolver nossas questões de forma organizada, clara e com responsabilidade.”

Segundo a terapeuta, a cor verde está relacionada ao 4º chakra – o cardíaco -, que é o centro das emoções e está ligado ao coração, ao sangue, aos nervos, aos vasos sanguíneos e ao sistema circulatório. “Como tem efeito calmante, a cor do novo ano ajuda na regeneração dos órgãos e dos sistemas, regulando todas as glândulas do corpo. Ela também acalma o sistema nervoso, porque age como um sedativo, em casos de insônia e estados de ansiedade. Além disso, o verde ajuda a estabilizar pessoas que são controladoras e se cobram demais”, salienta.

A cor pode estar presente em roupas, acessórios, esmaltes e sapatos. “Ele sempre vai equilibrar espaços e pessoas muito agitadas e ansiosas, por isto pode ser usado em objetos e em diferentes ambientes. Plantas também transmitem os benefícios da cor”, sugere.

Por Alan Dick