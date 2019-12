Saúde

Em encontro realizado na semana passada, na prefeitura de Arroio do Meio, a diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – Consisa, esteve reunida para avaliar ações de 2019 e projetar 2020. Coordenado pelo prefeito Klaus Werner Schnack, presidente da entidade, o encontro resgatou números referentes ao sistema de registro de preços, novidade implantada neste ano, que possibilitou a compra conjunta de pneus, no valor de R$ 490.018,70, videomonitoramento – R$ 4.346.363,16 e material médico hospitalar – mais de R$ 400 mil, para os 39 municípios associados. Estão em construção editais para recapagem de pneus e mobiliário urbano em madeira plástica – material 100% ecológico. E para 2020, o Consórcio estuda o registro de preços visando a melhoria na iluminação pública, com a substituição das atuais lâmpadas de sódio pelas econômicas LEDs. A demanda é recorrente dos prefeitos, considerando também que a iluminação é um importante reforço para a segurança pública. O orçamento para 2020 do Consisa VRT está previsto em R$ 27 milhões.

Durante a reunião da diretoria também foi lembrado que depois de turbulências enfrentadas em 2017 e a implantação de inovações, o Consisa VRT se consolida como uma importante ferramenta das municipalidades, com destaque para o sistema de compra conjunta com racionalização de custos, importando em ganho econômico e logístico no atendimento aos cidadãos dos municípios consorciados. Segundo Schnack, “os prefeitos estão de parabéns, pois abraçaram a nossa proposta ainda em 2017, onde resolvemos pagar em conjunto os débitos do Samu, devido aos constantes atrasos do Estado”, resgatou. “Conseguimos sanar as dívidas e vamos terminar 2019 de forma positiva, com um pequeno valor em caixa, o que demonstra nossa união e reconhecimento do trabalho associativo desenvolvido”, salientou.

Além do Samu, que nas suas cinco bases prestou mais de cinco mil atendimentos no Vale do Taquari ao longo do ano, o Consisa VRT é o braço operacional dos municípios, no que refere às atividades do Centro Regional de Oftalmologia de Encantado, onde foram realizados quase 95 mil procedimentos, dentre consultas, exames e cirurgias, num investimento próximo a R$ 3 milhões. Outro serviço plenamente consolidado, é a compra conjunta de medicamentos para os municípios associados, que em 2019 atingiu a quantia de R$ 10,28 milhões. Nas consultas especializadas, os municípios investiram R$ 5,3 milhões para atender seus cidadãos.

“Crescemos e nos consolidamos no cenário regional e estadual, graças a todos que acreditaram desde o início no Consisa VRT. Agora estamos chegando à maturidade, trazendo resultados concretos que influenciam de forma objetiva na vida de cada munícipe, tudo isso com uma equipe extremamente enxuta”, explica o prefeito Schnack, presidente do Consisa. “Começamos com a saúde, que é sem dúvida o item mais importante na vida de todos nós, avançamos para a segurança e junto com todos os prefeitos do Vale, vamos avançar em outros assuntos que entenderem necessários, pois o Consisa faz acontecer, é uma entidade de execução dos projetos regionais. Cremos num 2020 promissor e de muitas novidades”, finaliza.

Por Alan Dick