Evento

Uma noite inesquecível e de magia. A maior e mais bonita festa de Natal já realizada em Pouso Novo. Assim pode ser classificada a programação da Noite Natalina realizada na sexta-feira, dia 6, na Praça da Matriz, numa promoção da Administração Municipal.

O evento foi aberto com saudação e mensagem de Natal da vice-prefeita e secretária da Educação, Liane Parise Nardino, acompanhada por secretários municipais, vereadores e as soberanas do município. Em seguida aconteceu a fala do prefeito Aloisio Brock, que após um rápido relato de atividades e conquistas da Administração Municipal, desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Em ato seguinte aconteceu o acendimento da iluminação natalina e feita a mostra de um vídeo sobre o município de Pouso Novo e apresentado o show de fogos, que por alguns minutos, iluminou com diferentes cores o céu de Pouso Novo para anunciar o nascimento do Menino Jesus.

Em seguida os olhares do público se dirigiram para a torre da Igreja Matriz, onde o Papai Noel desceu de rapel. Em solo, o Papai Noel foi cercado. A alegria da criançada estava voltada para receber um pacotinho. A festa não parou. Um show de pura emoção estava começando no palco com os músicos e atores da banda Quinta Estação, que entoaram hinos sacros e cantos natalinos como Aleluia, Noite Feliz e Nossa Senhora, com a participação de figurantes que encenaram anjos até aparecer no palco as figuras de Maria e José com o Menino Jesus. A festa continuou por mais algumas horas e por certo será lembrada por muito tempo pelos pousonovenses.

Por Alan Dick