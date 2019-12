Evento

Os eventos natalinos organizados pela Administração Municipal de Travesseiro, através da secretaria da Educação, têm continuidade neste sábado, dia 14, com a realização do Natal das Crianças. A programação começa às 17h no Ginásio da Emei Criança Esperança com brinquedos infláveis para as crianças. Às 19h30min, será apresentado o espetáculo infantil “Natal Mágico” seguido da chegada do Papai Noel.

As festividades serão encerradas no sábado, dia 21, com a Noite de Natal em frente à Igreja Matriz. A programação começa às 19h com o sorteio de prêmios das campanhas de incentivo ao comércio e agricultura promovidas pela Administração Municipal. Às 19h30min acontece a apresentação da Orquestra Municipal de Travesseiro e, às 20h, encenação teatral “Jesus: O Filho de Deus”, coordenado pela professora Alessandra Ames. A encenação terá como atores alunos das Escolas Municipais, pessoas da comunidade e atores convidados. Como último ato da noite está previsto um show de fogos de artifício.

Por Alan Dick