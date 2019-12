O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Evento realizado pelo terceiro ano na sede do Sicredi reuniu a comunidade escolar, secretarias de Educação e assessoria pedagógica

Com 21 anos de atuação na região, o Programa “A União Faz a Vida” é desenvolvido pelo Sicredi, em parceria com as secretarias de Educação e assessoria pedagógica da Univates, e tem o objetivo de construir e promover a vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de educação cooperativa.

Nestas mais de duas décadas de atuação regional, o programa, implantado nos municípios de Anta Gorda, Capitão, Encantado e Putinga, já contribuiu tanto na formação de professores quanto na realização de projetos desenvolvidos com o envolvimento dos alunos como, por exemplo, as iniciativas apresentadas na terceira edição da Mostra Regional, que ocorreu na noite de 29 de novembro, na sede do Sicredi, em Encantado.

O presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, abriu o evento destacando a importância do engajamento dos participantes nos projetos do Programa. “Vocês são os guerreiros. Vocês realizam a mudança na prática. Ficamos felizes em ver as pessoas participarem do programa. Temos desafios, mas quando as pessoas fazem de forma cooperada e integrada, esses desafios ficam mais fáceis de serem resolvidos”, afirmou.

Com a participação de educadores, pais e alunos, as ações desenvolvidas nas escolas ao longo deste ano foram compartilhadas com os presentes através da exposição dos projetos e também por um vídeo apresentado durante o evento. Em 2019, o Programa envolveu 26 escolas, 170 educadores e mais de 1,4 mil alunos da região.

A professora integrante da assessoria pedagógica da Univates, Elisabete Beuren, conduziu até o palco os professores que participaram do Projeto Gestores Escolares 2019. Ela destacou que todos são responsáveis por gerar a mudança em seus ambientes. “Cada um de nós é gestor da sua vida e, quando temos o privilégio de ser professor e ser diretor de uma escola, a gente está liderando uma equipe, mas não adianta o técnico ser muito bom se os jogadores não se engajam. Nós somos os guardiões das mudanças e é no gestor que está essa confiança”, destacou.

A professora Janice Schmitt, também representando a assessoria pedagógica da Univates, chamou ao palco os alunos que participaram do Projeto Liderança Jovem, que também integra o programa “A União faz a Vida”. Neste ano, a iniciativa abordou com estudantes o tema “Ideias e atitudes que transformam”. A educadora falou sobre a responsabilidade dos participantes compartilharem as vivências e conhecimentos adquiridos. “Façam as ideias se transformarem em atitudes”, disse.

Após a apresentação aconteceu a palestra com Escobar Nogueira. Poeta e professor de literatura, ele abordou o tema “O que você tem na cabeça?”.

Por Alan Dick