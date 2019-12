Evento

A secretaria da Assistência Social e o Cras de Pouso Novo, em parceria com a Emater, realizou na tarde de quinta-feira, dia 28, a III Mostra de Artesanato. A programação foi desenvolvida na Praça Central com apresentação natalina dos Grupos de Convivência do Cras, exposição e venda de artesanato, brechó solidário de verão, feira de agricultura familiar, distribuição de plantas medicinais e mateada.

O evento, coordenado pela primeira-dama e secretária da Assistência Social, Kelyn Brock, teve um momento de cantos e mensagens por conta de grupos das comunidades, que evidenciaram os festejos natalinos. Além do grupo do Bolsa Família e do grupo Mais Arte da Emater e o grupo de PPD’s, marcaram presença grupos de senhoras de Forqueta, Duduia e Picada Taquari, Barro Preto e Arroio do Leite, Picada Castro e Barra do Fão.

Por Alan Dick