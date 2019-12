Futebol

O Time Master do Cruzeiro de Linha 32 proporcionou uma festa muito descontraída na noite de sábado na sede do Esporte Clube Cruzeiro, para marcar o encerramento da temporada de 2019. Na noite, o grupo coordenado por Flávio Schmitz, serviu jantar aos atletas, familiares e demais pessoas da comunidade, seguido da apresentação de dados e revelações, chegada do Papai Noel, sorteio de brindes, música ao vivo com dança, que seguiu até a madrugada. Uma das atrações foi a dança de alguns atletas fantasiados que serviu como diversão para os participantes.

Por Alan Dick