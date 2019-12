Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou na noite de sábado, em parceria com o Esperança de Rui Barbosa, jantar e festa de entrega da premiação do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Troféu Central Chapeação. O certame teve em seu início a participação de 12 equipes que foram divididas em duas chaves na primeira fase do torneio.

A solenidade, coordenada pela direção da Liga de Bocha, realizada no Centro Evangélico de Forqueta, teve a presença de vereadores e do prefeito Klaus Schnack. Pela Série “A”, o troféu de campeão foi entregue para a equipe do Dona Rita “A” e de vice, para o Passo do Corvo. Ainda foram premiados no 3º e 4º lugar, Pituca e Rui Barbosa; Nélio Graf como jogador destaque e Ronei Gabriel, atleta revelação, além dos prêmios participação para as equipes que não se classificaram. Na Série “B”, o troféu de campeão foi entregue para o União de Arroio Grande e de vice para o Dona Rita “B”.

Por Alan Dick