Futebol

A Federação Gaúcha de Futebol realizou no sábado, na cidade de Bagé, a reunião técnica para definir detalhes para realização da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de 2020. O Clube Esportivo Lajeadense participou da reunião, que definiu data de início, número de participantes, fórmula de disputa e chaves. O certame será disputado por 16 clubes divididos em duas chaves. Na primeira fase, as equipes jogam em turno e returno dentro da chave, classificando as quatro primeiras em cada uma, que seguem a disputa com jogos eliminatórios de ida e volta até conhecer as duas que sobem para Primeira Divisão em 2021.

O Lajeadense, que será dirigido por Serginho de Almeida, integra a chave “B” junto com o São Paulo de Rio Grande, Guarani de Venâncio Aires, Grêmio Bagé, São Gabriel, Guarani de Bagé, Inter de Santa Maria e Avenida de Santa Cruz. Na chave “A” jogam o Brasil de Farroupilha, Passo Fundo, Veranópolis, Glória de Vacaria, Igrejinha, União Frederiquense, Tupi de Crissiumal e Cruzeiro de Cachoeirinha. O certame começa dia 1º de março. A primeira partida do Lajeadense será em casa com o Grêmio Bagé. Depois, o Lajeadense joga dia 8, em Venâncio Aires com o Guarani; dia 10, em Lajeado com o São Gabriel; dia 15, em Santa Maria com o Internacional; dia 18, em Lajeado com o Guarany de Bagé; dia 22, em Lajeado com o Avenida e dia 29, em Rio Grande com o São Paulo.

Por Alan Dick