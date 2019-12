Futebol

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, esteve reunida na noite de segunda-feira, dia 9, com representantes de clubes para definir detalhes para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2020. O certame inicia dia 2 de fevereiro com partida inaugural em Forqueta. A primeira rodada será complementada no dia 9. A competição tem confirmado o apoio do Sicredi e da Administração Municipal, que vai custear as despesas de arbitragem na primeira fase do campeonato, que homenageia César Borscheid através de um troféu que será entregue para a equipe campeã. Outro apoio será da Aslivata, que vai colocar em disputa um troféu pelos seus 35 anos de fundação. Foi oficializada uma premiação extra da Aslivata em parceria com a Certel, que vai dispor de uma premiação que será sorteada através de uma ação entre amigos de 400 números por clube, pelo valor de R$ 5, com recursos cabendo 100% aos clubes. Outro apoio vem da Loja Bruxellas, através de troféus para os craques de cada rodada.

Nesta reunião, confirmaram participação Sete de São Caetano, Rui Barbosa, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa, Forquetense e o Juventude de Forqueta Baixa. A disputa, que acontece com titulares e aspirantes, deverá ser em turno único, repetindo a primeira rodada no final da primeira fase que vai classificar quatro equipes em cada categoria. Cada clube poderá utilizar até quatro jogadores da seleção de 24 nomes definidos pela Lafa e até três jogadores de fora do município. A arbitragem vai ficar a cargo da ARA de Lajeado.

Ficou acertado que a entrega das listas com os nomes de jogadores de cada equipe deverá ser durante reunião no dia 6 de janeiro. A solenidade de lançamento do campeonato ficou agendada para o dia 30 de janeiro. O presidente da Lafa, Pantera, comunicou que cada clube vai receber duas bolas. Entre os detalhes comunicados na reunião, consta que o Sete de São Caetano precisa cumprir punição da perda de mando de campo por uma partida, ainda decorrente da confusão criada durante jogo em Forqueta no último campeonato. Esta partida, ainda sem data definida, será realizada no campo do União de Arroio Grande.

Durante a reunião foi feito o sorteio dos jogos da primeira rodada. No dia 2 de fevereiro jogam, em Forqueta, Forquetense x Sete de São Caetano. No dia 9, a rodada será completada em Forqueta Baixa com Juventude x Rui Barbosa e, em Rui Barbosa, com Esperança x Cruzeiro de Linha 32. Estes jogos também fecham a primeira fase com mando de campo invertido. Os demais jogos da tabela devem ser divulgados pela direção da Lafa.

Por Alan Dick