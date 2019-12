Esportes

No dia 13, Arroio do Meio sedia a 6ª Etapa do Circuito dos Vales com corrida noturna e solenidade de encerramento. As largadas para as corridas de 3km e 5km, e Kangoo de 3km, ocorrem às 19h30min na Rua de Eventos. As inscrições podem ser feitas até este domingo, dia 8, no site www.circuitodosvales.com.br. Na ocasião, os campeões receberão os troféus por categoria e classificação geral. De acordo com Guilherme Marder, proprietário da Bioteam Academias, organizadora do evento, durante o ano, mais de quatro mil corredores e três mil expectadores acompanharam as corridas, uma média de 700 pessoas por etapa. “Será uma oportunidade para os patrocinadores e atletas confraternizarem. Vai ter o Suco cantando Sertanejo Universitário, pagode com o Grupo Nosso Jeito, Escola de Samba e Papai Noel para as crianças inscritas no Circuito dos Vales”, adianta. A previsão de encerramento é às 23h30min.

Por Alan Dick