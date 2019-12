O Alto Taquari

Em Travesseiro, na segunda-feira, dia 9, os alunos da turma do 4° ano da Escola Pedro Pretto conheceram as caixas d’água do município. A visita foi acompanhada pelas professoras Jaqueline e Francielli; do técnico da Emater, Carlos Dexheimer e o coordenador do Departamento de Meio Ambiente Chrystin Quinot. Na oportunidade, os alunos estudaram as características, ciclos e estados físicos da água e, principalmente, como ela chega até as casas. Os profissionais da Emater e Meio Ambiente ministraram palestra e levarem os alunos para conhecerem a rede de água da Sede. Além disso, trouxeram informações de que o município é rico em nascentes naturais, das quais todos devem auxiliar na proteção pois são riquezas naturais.

Por Alan Dick