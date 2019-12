Esportes

O lutador Eduardo Friedrich, 35 anos, morador de Rui Barbosa, conseguiu fechar o ano vencendo o Campeonato Internacional de Jiu-jitsu Open POA que aconteceu no Ginásio da PUC, no último sábado, dia 30. Com a conquista, encerra a temporada com 29 medalhas – 20 de ouro, seis de prata e três de bronze –, superando a meta de 10 de medalhas. “Projeto o ano de 2020 com a mesma intensidade e pretendo bater a meta de 2019, lavando o jiu-jitsu para as escolas, passando adiante os benefícios dessa arte marcial”, dimensiona.

Ontem o lutador visitou o gabinete do prefeito Klaus Werner Schnack, falando um pouco do ano de competições e de um início de um projeto pelo Cras de Jiu-jitsu para crianças.

Friedrich já está finalizando cronograma das competições que irá disputar em 2020. Agora é o momento de captar novos apoiadores e manter os que me apoiaram na última temporada, pois 2020 teremos campeonatos maiores pela frente e de nível internacional”, explica.

Em janeiro o lutador será homenageado pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre pela honra ao mérito das nove etapas da Copa Prime.

CONQUISTAS: Campeão Sul Brasileiro 2018; Campeão Gaúcho 2018, Campeão da Copa Estrela 2018; Campeão Aberto Samurai 2018; Campeão Summer Prime 2019; Campeão Tríplice Coroa 2019; Campeão Absoluto da Prime 2019 (5x); Campeão da Copa Prime 2019 (3x); Campeçao Poa Challenge 2019; Campeão Open Internacional Poa 2019.

Por Alan Dick