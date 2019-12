Futebol

O Forquetense de Forqueta, presidido por Flávio Liesenfeld, realizou uma comemoração na noite de sábado em sua sede para festejar a conquista do título do Campeonato Municipal de Futsal – categoria Feminino, com a equipe Sangue Feminino/Forquetense, coordenada pela atleta Karen e treinada por Daniel Groders. Além do título de campeã, a equipe Forquetense foi a melhor em disciplina em sua categoria e ainda teve a atleta Ana Fiel, como goleadora com 11 gols e a atleta Karen como craque do torneio e destaque da final. Durante o jantar de confraternização que reuniu atletas junto com membros da diretoria, o presidente Flávio disse que o título foi um mérito de todo o grupo. O presidente destacou que o ano de 2019, terminou altamente positivo para o Forquetense, que além de ser campeão invicto do Campeonato da Lafa ainda conquistou este título no feminino.

Por Alan Dick