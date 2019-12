Futebol

Ocorrem neste sábado, dia 7, no Clube Sete de Setembro de São Caetano, as finais da Copa Luan – Confeitaria Cruzeirense. Os jogos iniciam às 8h30min e envolvem as categorias de 2004 a 2012.

CAMPEÃO DA COPINHA GUARANI MIRIM – No último domingo, dia 1º, a categoria 2008 da Escolinha Prata da Casa conquistou a Copinha Guarani Mirim vencendo a final contra o Lajeadense por 1×0.

ESTADUAL INOVAÇÃO – A categoria 2010 ficou vice-campeã do Campeonato Estadual Inovação de Categorias de Base. A competição que é de pontos corridos teve como campeão o Juventude com 64 pontos. A Prata da Casa fez 53.

FESTA DE ENCERRAMENTO – No dia 14 de dezembro, a Escolinha Prata da Casa faz sua festa de encerramento nas dependências do Clube Sete de Setembro de São Caetano, a partir das 20h.

COPA MARAÚ – A escolinha Prata da Casa confirmou participação na Copa Maraú que ocorre em Maravilha, Santa Catarina no mês de janeiro.

Por Alan Dick