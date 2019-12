Futebol

A Escolinha Rui Barbosa ficou vice-campeã da Copa Nolifute, pelas categorias 2004/2005 e 2006/2007 ao sofrer derrotas de 3×1 e 5×1 para o Genoma Colorado, nas finais da Série Ouro, disputadas no último fim de semana.

Pela Copa dos Vales de Futsal, disputada no ginásio do Colégio João Batista de Melo, a Categoria 2010 ficou campeã da Série Ouro, vencendo o Genoma Colorado por 3×2 e a 2011 B ficou campeã da Série Chumbo, vencendo o Nova Estrela por 2×0. Já a 2009 perdeu a final da Série Ouro para o CBM por 4×0 e a 2011 A perdeu nos pênaltis para o Barcelona Futsal também pela Série Ouro.

FINAIS DA NOLIFUTE – Na noite de ontem, após o fechamento dessa edição, ocorreram em Roca Sales as finais da Copa Nolifute Futsal Serie Ouro. Jogaram categorias 2007 Rui Barbosa/Arroio do Meio e 2011 Rui Barbosa/Lajeado. Na noite de hoje, as categorias 2008 e 2010 jogaram as finais da Série Prata, em Estrela no ginásio da Soges. E na terça-feira e quinta-feira, da próxima semana jogam as categorias 2005, 2006, 2009,2012, 2013 e 2014.

SUL BRASILEIRO EM XAXIM – Na madrugada de hoje, duas equipes da categoria sub 07 e e uma da sub 08 viajaram para Santa Catarina para participar do Circuito Sul Brasileiro de Futsal em Xaxim/SC. E entre 12 e 16 de janeiro as categorias 2008, 2010 e 2011/2012 disputam um torneio de minifutebol em Salvador do Sul.

FESTA DE ENCERRAMENTO – A coordenação da Escolinha Rui Barbosa pede para os pais se programarem para a festa de encerramento das atividades, que ocorre na noite de 21 de dezembro. Mais informações nas próximas edições do AT.

Por Alan Dick