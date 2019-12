Futebol

O sábado foi de muitos jogos e alegrias para os jogadores da Escolinha Prata da Casa. As categorias 2006, 2007, 2011 e 2012 ficaram campeãs da Série Ouro. A 2005 ficou com o título da Série Prata.

FESTA DE ENCERRAMENTO – Neste sábado, a Escolinha faz sua festa de encerramento nas dependências do Clube Sete de Setembro de São Caetano, a partir das 20h, com o sorteio de muitos brindes e brinquedos infláveis.

COPA MARAÚ – A escolinha Prata da Casa confirmou participação na Copa Maraú, que ocorre em Maravilha, Santa Catarina no mês de janeiro.

NEGOCIAÇÃO – A coordenação da Escolinha Prata da Casa, juntamente com o dirigente Emerson Neves negocia a ida de Luiz Gustavo, categoria 2012, para Caxias do Sul. Pais e aluno se transferem no início do ano para a Serra Gaúcha, onde o atleta terá todos cuidados necessário para conseguir se tornar um jogador profissional. No ano passado, a escolinha negociou Luiz Felipe, categoria 2008.

Por Alan Dick