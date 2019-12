Obras

A Escola Municipal de Ensino Fundamental São Caetano, em Arroio do Meio, encerra o ano de 2019 em clima de comemoração. No entardecer de quarta-feira, na presença de autoridades, professores, alunos e famílias, foi inaugurada a ampliação da escola. São 240 m² que compreendem duas salas de aula, que devem atender ao Nível A e ao Nível B, e banheiros. A obra resulta de uma emenda parlamentar do deputado federal Jerônimo Goergen (PP) superior a R$ 230 mil.

Nas manifestações, tanto do presidente do CPM César Kortz, como da diretora Andréa Barth, a alegria pela ampliação, que vai qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido na escola, e a participação das famílias. Ambos agradeceram aos que se empenharam para a realização da obra, em especial ao deputado pela indicação dos recursos. “A demanda por vagas vem aumentando. Que bom que moramos num município que se preocupa com a educação, com pessoas que vão atrás de recursos para obras como esta”, frisou Andrea.

Gustavo Kasper, assessor do deputado Jerônimo Goergen, que o representou no ato, disse ser uma satisfação inaugurar a ampliação. Relatou que a demanda já vinha de mais tempo, quando o presidente do CPM era André Rosenbach e fez o encaminhamento. Na época, o hoje vereador Pantera (PP), que tinha uma filha na escola, abraçou a causa e ajudou na construção que resultou na emenda parlamentar. Kasper disse que houve algumas dificuldades no decorrer da obra em função da liberação do recurso. Afirmou que tem a informação de que a liberação das emendas parlamentares não passará mais pela Caixa, desburocratizando e melhorando o processo. Ainda lembrou que o deputado Jerônimo tem sido um parceiro de Arroio do Meio, com participação na obra da rua Alagoas e, recentemente, houve o repasse de R$ 250 mil para o Hospital São José.

A presidente do Legislativo, Adiles Meyer, enalteceu a importância da obra e da educação, frisando que faz parte da função dos entes políticos a busca por recursos que permitam a continuidade dos avanços. Agradeceu a interferência de Gustavo para a concretização da obra.

O prefeito Klaus Werner Schnack observou que o jeito comunitário, de parcerias, vai se consolidando no município. Disse que, como ex-aluno, o momento era ainda mais especial e que aos poucos a escola vai refazendo sua entrada, pela frente, como era antigamente. Ressaltou a participação das famílias e relatou investimentos que vêm sendo feitos pelo município na educação, como a reforma da secretaria e o convênio assinando na semana passada com as escolas para que estas façam a gestão da pintura e de pequenos reparos necessários no período de férias. Ainda elogiou a parceria das famílias na educação do munícipio, o que é primordial para avançar.

Antes do descerramento da fita, feito pelas crianças, se pronunciou o pastor Valmir Simon, também falando em nome do padre Alfonso Antoni. Simon destacou que a educação é uma preocupação antiga das famílias, frisando que escola, igreja, família e Poder Público não devem estar distantes.

A noite seguiu com a programação da II Noite Natalina, na pracinha da Educação Infantil.

Por Alan Dick