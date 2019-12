Geral

A Emei Criança Esperança, de Travesseiro, realizou na quinta-feira, dia 05, o encerramento das oficinas do Programa Saúde na Escola (PSE) nas turmas do Jardim A e Jardim B. Os participantes foram recepcionados e saudados pela diretora Andresa Degasperi. A secretária da Educação, Cristiane Neitzke, destacou a importância dos sonhos, da busca do bem-estar das crianças e de aproximar família e escola.

O projeto, considerado piloto, que foi iniciado no mês de agosto, proporcionou diversos encontros e rodas de converas com os pais. No último encontro, envolvendo os pais e alunos do educandário, sob a coordenação da psicóloga Maike Koch e da diretora Andresa, os pais foram levados a refletir sobre a importância de cativar, de amar, de ouvir, de conhecer seu filho, conversar e desenvolver atividades em família.

Por Alan Dick