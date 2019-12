Futebol

Os organizadores da Copa Pituca de Minifutebol realizaram na noite de terça-feira, dia 17, uma reunião final em sua sede para definir o número de equipes e fórmula de disputa para a realização do torneio que tem início previsto para as 19h30min do dia 10 de janeiro, com jogos nas categorias Força Livre (atletas a partir dos 14 anos completos) e Veteranos (atletas da classe de 1985, que completam 35 anos em 2020). O certame da categoria Feminino tem três equipes confirmadas, faltando uma para confirmar a realização.

Durante a reunião, foram confirmadas sete equipes para a categoria Força Livre: Só Barulho, Amigos do Shrek, Academia Corpo e Alma, Invictus, Máxi Clima, Muçum e Nova Geração/JJ Ar Condicionados, havendo a possibilidade de confirmar mais uma equipe de Estrela. Na categoria de Veteranos confirmaram Conte Festas, Arroio Gás, Unidos no Copo/PC Fretes, Só Barulho, Capitão, Isentos, Prata da Casa e CMD Muçum. Na Força Livre as equipes jogam a primeira fase todos contra todos em turno único classificando os dois primeiros de forma direta para fase semifinal, enquanto que o 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam mais duas vagas para as semifinais. Na categoria de Veteranos será aplicada a mesma fórmula.

Na primeira rodada serão realizados cinco jogos reunindo Arroio Gás x Isentos (Veteranos), Academia Corpo e Alma x Só Barulho (Força Livre), Conte Festas x Capitão (Veteranos), CMD Muçum x Só Barulho (Veteranos) e Amigos do Shrek x Muçum (Força Livre). Cada equipe participante recebe três prêmios extras de três quilos de galeto e um pacote de carvão para fazer a festa na sede do Pituca, patrocinados por Kalber Serigrafia, Marel Supermercado, Squina Modas e Loja Bruxellas.

Por Alan Dick