Futebol

O Campeonato Municipal de Minifutebol de Travesseiro promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal, realizou no sábado, dia 30, os jogos da fase semifinal no campo da SER Juventude, onde enfrentaram-se O Que Importa 2 x 0 Posto Travesseiro e Amigos da XX 3 x 0 Desimpedidos.

Neste sábado, dia 7, acontece a rodada final em Picada Essig. Os jogos iniciam às 15h. Na primeira partida jogam pela decisão do 3º e 4º lugar, Posto Travesseiro x Desimpedidos. Na partida valendo o título do torneio se enfrentam O Que Importa x Amigos da XX. Após os jogos será realizada a entrega da premiação aos melhores classificados e destaques da competição.

Por Alan Dick