O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

O CTG Querência do Arroio do Meio se prepara para receber neste fim de semana, dias 7 e 8, talentos de diversos lugares. Trata-se da realização do 2º Rodeio Artístico Estadual da entidade. Segundo os organizadores, as inscrições encerraram no dia 30 de novembro e, ao todo, foram 60 invernadas inscritas (10 veteranas, nove adultas, 16 juvenis, 18 mirins e sete pré-mirins). O evento pode ser o maior rodeio artístico da região e terá acesso gratuito.

“Tivemos 66 casais em Dança de Salão. Contudo, como há limitação de tempo, só podemos aceitar 50 casais”, explica a coordenadora artística do CTG, Claudete Rempel. Segundo ela, nesta modalidade se inscreveram cinco casais na categoria Veteranos, 12 na Adulto, 12 na Juvenil, 18 na Mirim e quatro na Pré-mirim.

Na modalidade Chuleadores, também foram 50 inscritos (cinco Veteranos, quatro Adulto, 11 Juvenil, 13 Mirim e 17 Pré-mirim). Para a Declamação foram 89 inscrições (55 femininas e 34 masculinas, também divididas por categorias). “As provas de declamação serão sábado, a partir das 8h30min, no quiosque do CTG.

Já as provas de danças tradicionais, danças de salão e chula, serão no domingo”, adianta Claudete.

Em meio às apresentações, as invernadas trarão ao público parte do projeto Querência de Todas as Etnias, onde serão apresentadas danças gaúchas das diferentes etnias que compõem a cultura do estado. A invernada Veterana do CTG apresentará o Anu (com influência francesa), o Balaio (de origem africana) e o Pau-de-fitas (dança universal) no sábado à noite às 20h. A invernada Dente de Leite irá apresentar o Maçanico e a coreografia O som da Caixa, com influência portuguesa, às 13h, no quiosque. A Juvenil dançará a Chimarrita, trazida pelos açorianos e o Chotes de Quatro Passi, única de origem italiana. A invernada Mirim, que abrirá as atividades do domingo, dançará o Chote de Carreirinha, de origem alemã e a coreografia Ratoeira, trazida pelos imigrantes portugueses.

Por Alan Dick