Futebol

A Copa Pituca de Minifutebol promovida anualmente pela Associação Recreativa São Caetano, teve o seu início transferido para o dia 10 de janeiro. A decisão aconteceu na semana passada. Uma nova reunião com as equipes ficou marcada para as 19h do dia 17 de dezembro, na sede do Pituca, como encerramento do prazo para inscrição de times, que nesta reunião devem fazer a entrega das fichas de inscrição que ainda podem ser retiradas na Loja Bruxellas. Na reunião da semana passada se apresentaram quatro equipes de Veteranos e cinco equipes para a Força Livre interessadas na disputa. O torneio será disputado nas categorias Força Livre (atletas a partir dos 14 anos), Feminino e Veterano (atletas da classe de 1985, que completam 35 anos em 2020). Cada equipe deverá inscrever no mínimo 10 e no máximo 16 atletas.

Na categoria Força Livre, o valor da inscrição será de R$ 700 por equipe mais cheque caução de R$ 1 mil. Como premiação o 1º lugar recebe R$ 550 mais um fardamento; 2º, R$ 650; 3º, R$ 350 e 4º, R$ 200. Na categoria Veteranos a inscrição é de R$ 600 mais cheque caução de R$ 1 mil. O 1º lugar recebe R$ 1.100; 2º, R$ 550; 3º, 250 e o 4º, R$ 150. Na categoria Feminino, a inscrição será de R$ 300 mais o cheque caução de R$ 500. O 1º lugar recebe R$ 500; 2º, R$ 250; 3º, R$ 100 e o 4º, 50. Em todas as categorias, a disciplina que será escolhida por média de jogos, goleador e goleiro menos vazado recebem medalhas. Cada equipe participante recebe três prêmios extras de três kgs de galeto desossado e um pacote de carvão para fazer a festa na sede do Pituca, patrocinados pela Kalber Serigrafia, Marel Supermercado, Squina Modas e Loja Bruxellas.

Por Alan Dick