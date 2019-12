Geral

A Comunidade Católica São Felipe e São Tiago, de Arroio Grande Central, Arroio do Meio, convida a população para prestigiar dois espetáculos natalinos agendados para a noite de 15 de dezembro. O grupo Amigos de Verdade apresentará o teatro “Será Milagre”, que trata de uma história antiga, que virou música. A Banda Instrumental da Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio regida por Paulo Haas, executará um concerto natalino com sete músicas.

O evento inicia às 20h na igreja. Será um momento de preparar o coração e o espírito para o Natal.

Por Alan Dick