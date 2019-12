O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

A comunidade de Arroio Grande Central prepara um evento especial para a noite de réveillon. Em 31 de dezembro serão comemorados os 40 anos de ordenação sacerdotal de quatro filhos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: o bispo Dom Canísio Klaus e os padres Luciano Schneiders, Laudenor Teloken e Erico Hammes. Os quatro foram ordenados em 28 de dezembro de 1979, na Igreja Matriz.

A programação inicia às 20h com missa presidida por Dom Canísio, como de costume, e com a presença dos três padres. Também participam o grupo de canto da comunidade e a Companhia do Sax.

Conforme o padre Alfonso Antoni, a missa terá o caráter de ação de graças, por ser fim de ano, e também de comemoração aos 40 anos de ordenação, ministério e trabalho do bispo e dos três padres. Na missa será feito um relato do trabalho de cada um no período e, depois, haverá jantar de confraternização, por adesão, no salão da comunidade. Os cartões custam R$ 20 e devem ser reservados de forma antecipada.

Por Alan Dick