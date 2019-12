Natal

Esperado pelos munícipes, o tradicional Natal em Família de Capitão pretende reunir um público de duas mil pessoas. O evento, que neste ano será beneficente ao Hospital São João Batista de Nova Bréscia, ocorre a partir das 20h de hoje, na Praça Municipal e, em caso de chuva, será transferido para o Ginásio Municipal de Esportes. Entre as atrações da noite, show com Rogério Magrão e Banda.

Para os pequenos haverá brinquedos infláveis e a chegada do Papai Noel, que distribuirá pacotinhos de doces. A exemplo de outros anos, fogos de artifício iluminarão o céu de Capitão. A ornamentação foi confeccionada pelas funcionárias do Cras, com o aproveitamento de enfeites de anos anteriores, que foram restaurados, explica Cassiane Lorenzon Scheidt, secretária da Assistência Social Trabalho e Habitação.

Os enfeites, entre Papais Noéis, iluminação e outros adornos estão afixados na praça desde os primeiros dias do mês e chamam a atenção de quem passa pelo local, o que deixa o espaço no clima do Natal. A colocação dos ornamentos foi realizada pela equipe do Cras, funcionários da secretaria de Obras e teve a participação do vice-prefeito, Daniel Hunhoff e da secretária Cassiane. “Teremos algumas surpresas que serão reveladas somente hoje à noite”, adianta.

Sorteio da Nota da Sorte

Entre as atrações também está o sorteio da Nota da Sorte 2019, com prêmios que variam entre R$ 500 e R$ 3 mil. A campanha, que totalizará R$ 17,8 mil em prêmios aos clientes que fizeram suas compras em Capitão, tem como objetivo valorizar o comércio local. Prêmios de R$ 500 também foram sorteados nas lojas participantes da campanha, que tem a Administração Municipal e Associação Comercial e Industrial como parceiras.

Por Alan Dick