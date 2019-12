Esportes

Na tarde da última quarta-feira, dia 27, representantes do Consulado do Grêmio de Arroio do Meio, do poder público e da Caixa Econômica Federal, assinaram a documentação em torno do repasse de R$ 238.750,00 para construção de uma cobertura na quadra de esportes da Praça Flores da Cunha no Centro. A verba do deputado federal Danrlei de Deus Hinterholz (PSD), goleiro do Grêmio na conquista da Copa Libertadores em 1995, terá contrapartida de R$ 116.740 mil do município, totalizando um investimento superior a R$ 350 mil.

O ato teve a presença do cônsul Dante Balestro e integrantes do consulado Mauro Both, Fábio Bruxel e Sérgio Kerbes, prefeito Klaus Werner Schnack, engenheiro Felipe Arend Prediger, coordenadora de projetos Cíntia Gräff, vereador Paulo Volk (MDB), gerente da agência da Caixa Econômica Federal de Arroio do Meio, Giovani Montanha Fernandes e do superintendente de projetos da Caixa, Cristiano Schwanger.

Por Alan Dick