Evento

O Clube de Mães Amizade realizou sua tradicional festa de final de ano no dia 15 de novembro no Restaurante Sul Minas em Bela Vista. Muitas brincadeiras, conversas, integração, troca de presentes com a amiga secreta, tornou a data imperdível para as alegres, bem humoradas, corajosas, persistentes, amigas do Clube. Tudo, mais uma vez bem organizado, pela diretoria liderada pela Beatriz Horst. O Clube de Mães volta às atividades no último sábado de 2020, quando tem reunião para as 33 sócias. Parabéns.

Por Alan Dick