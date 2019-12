Evento

O CTG Capitão Ribeiro de Capitão realiza seu 16º Rodeio Crioulo nos dias 3, 4 e 4 e 5 de janeiro. O evento distribuirá mais de R$ 15 mil em prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas. A disputa acontece nos padrões do MTG, com a necessidade de apresentar a carteirinha de tradionalista. O rodeio acontece no Parque de Eventos, que oferecerá um amplo espaço para acampamento, com luz, água e banheiros.

As provas de tiro de laço têm início previsto para a tarde de sexta-feira, dia 3, às 13h30min, com o laço Individual, seguido do laço Patrão, Capataz, Patrão, Senhor, Veterano, Vaqueano e Irmão. Na mesma tarde também inicia a Taça Cidade. No sábado, dia 4, as provas começam às 8h com o laço Equipe e o laço Dupla e às 9h, o laço Famílias com provas nas categorias Piá, Guri, Prendinha (até 12 anos), Prenda, Pai e Filho (até 12 anos incompleto) e Pai e Filho (acima de 12 anos). Na parte da tarde acontece o laço Equipe e de Duplas e, às 19h30min, a abertura oficial do rodeio seguida da Hora da Ave Maria e da 2ª batida da Taça Cidade. Às 22h30min, fandango com o grupo Tranco Monarca. No domingo, dia 5, as provas começam com os retardatários e provas da final da Taça Cidade e duplas. Na parte da tarde acontece a prova de laço Índio e final do laço Equipe. Às 15 horas, acontece a prova da Vaca Parada Piazinho, Piazito e Prendinha.

Por Alan Dick