Educação

As conselheiras tutelares de Travesseiro eleitas para o mandato de 2020/2024 participaram na semana passada de uma capacitação com palestras de Patrícia Busnello (advogada), Ciane Mezzomo (assistente social) e Fabiane Machado (Psicóloga) que abordaram o Estatuto da Criança e do Adolescente esclarecendo dúvidas. Para a presidente do Comdica, Roselete dos Santos, o encontro foi de grande valia para as novas conselheiras.

Por Alan Dick