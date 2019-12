Outros esportes

A equipe de Bruxel Materiais de Construção, coordenada por Joãozinho Possamai, que realiza seus jogos nas tardes de sábado, esteve reunida na noite de sábado na residência de Nilson Kappler, em Bela Vista, para a sua festa de final de ano. Acompanhados pelas esposas e namoradas, a turma confraternizou com churrasqueada preparada pelo churrasqueiro e DJ Schossler. A festa ainda teve direito a bolo, picolé, bebidinhas, banho de piscina e a revelação dos goleadores do ano, Fabiano e João Vitor. A temporada será fechada sábado, dia 8, com jogo em Picada Arroio do Meio com o Sport Star de Encantado; dia 14, em Forquetinha com o Nacional e dia 21, em Linha 32 com o Tá Ruim Mas Tá Bom.

Por Alan Dick