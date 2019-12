Geral

Recentemente inaugurada, a Brincasa Papelaria foi projetada dentro do novo conceito da marca e focada na experiência do cliente com ambientação acolhedora, layout moderno, oferecendo uma ampla visibilidade aos produtos oferecidos no espaço. Com um amplo mix em papelaria, material escolar, material para escritório, livros, malas, mochilas, e muito mais, a Brincasa Papelaria veio para ser referência na região. “A nova loja reforça que a Brincasa está em constante evolução, focada na entrega de novidades personalizadas ao perfil do nosso público. E, em breve, teremos mais novidades também nas atuais lojas Brincasa”, afirma a proprietária, Patrícia Luísa Ely.

O espaço situado na avenida Benjamim Constant, 1419, Centro de Lajeado, conta com uma bela sala disponível para oficinas, cursos e workshops, que serão oferecidos para toda a comunidade, além de ambientes instagramáveis e brinquedos lúdicos para as crianças. Com 800 metros quadrados a loja possui 10 funcionários para melhor atender ao cliente.

Por Alan Dick