Futebol

O Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi encerrou no domingo, dia 1º, os jogos da Série A, tendo como campeãs as equipes do Boavistense, de Boa Vista do Sul, pela categoria de Titulares e o Estudiantes de Conventos, Lajeado pelos Aspirantes. A entrega oficial da premiação de todos os torneios da Aslivata está marcada para o dia 17, no Clube dos 15, em Lajeado.

A rodada final foi realizada no campo da Assespe em Linha Grã Pará/Venâncio Aires. Pela categoria de Aspirantes, Estudiantes e Santo André empataram em 1 x 1. Como o Estudiantes havia vencido na rodada de ida, ficou com o título. A mesma situação aconteceu na categoria de Titulares, onde o Boavistense empatou em 1 x 1 com a Assespe. Com a vitória que teve na rodada de ida, o Boavistense, treinado por Airton Radavelli, sagrou-se campeão.

Veteranos – A categoria de Veteranos realiza sua rodada final na manhã deste domingo, dia 8 de dezembro, também no campo da Assespe. Na preliminar às 8h30min, jogam pela decisão da Série Prata, Brasil de Marques de Souza e Cruzeiro de Nova Santa Cruz. Na rodada de ida, o Brasil havia vencido por 2 x 1, por isso joga pelo empate na partida de domingo. Pela Série Ouro, a decisão do título acontece entre as equipes da Assespe e do União de Palmas, Encantado. O união joga pelo empate já que venceu por 1 x 0 na primeira final, em Palmas.

Por Alan Dick