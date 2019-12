Bocha

O conhecido bochófilo Nélio Graff teve um sábado com dose dupla de alegria. No dia de seu aniversário, Nélio, que atua na equipe de bocha de Dona Rita, festejou o título de vencedor do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos pela equipe de Dona Rita, que ganhou a decisão contra o Passo do Corvo. A comemoração aconteceu junto com os colegas e com o filho Fabrício.

Por Alan Dick