Agricultura

A Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari (Aavt) realizou reunião na terça-feira, em Linha Nova, interior de Cruzeiro do Sul, na residência da família Burghardt produtora de orgânicos e integrante da Organização de Controle Social Orgânicos do Vale (OCS). A escolha da data deu-se porque 3 de dezembro é considerado o Dia Mundial de Combate aos Agrotóxicos. E entre os diversos assuntos tratados na reunião esteve em pauta a preocupação com os 467 tipos de agrotóxicos liberados pelo governo federal só em 2019 e os desafios da AavtT frente a esta realidade.

A Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari é uma rede de entidades que se articulam somando forças para a promoção da agroecologia. Realiza várias atividades durante o ano, tais como: reuniões de planejamento, reuniões técnicas sobre diversos temas, seminários regionais de agroecologia além de fomentar a organização de feiras orgânicas e a certificação de orgânicos.

Por Alan Dick