Futsal

Foi realizado no sábado, dia 30, no Salão da Escola João Beda, no bairro Aimoré, o 3º Encontro das Antigas, que reúne amigos de infância das peladas em campos improvisados em potreiros, sítios e em diversos campos e quadras de futebol de São Caetano, no período entre 1996 e 2002. No sábado, foi um momento de reencontrar colegas, vizinhos e amigos e dar muitas risadas juntos, antes, durante e depois do jogo de futsal que terminou empatado em 15 x 15. Participaram do encontro Marcos Joel, Eliseu Schuster, João Cunha, Guilherme Pochmann, José Valmor Vedoy, Tiago Cunha, João Edson Aires, Beto Mayer e Hildo Muller, que não está presente na foto.

Por Alan Dick