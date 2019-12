Futebol

Neste sábado, dia 7, ocorre a 3ª rodada do Campeonato Intercamping, promovido pela Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso). Às 13h jogam União Assistencial x News Car (Força Livre). Às 13h50min – Baile de Munique x América (Livre). Às 14h40min – Aprovados x União (Municipal). Às 15h30min – Os Guri da 24 x Maravilha (Livre). Às 16h20min – Us Guri da Catequese x Wasserstadt (Livre). Às 17h10min – Atlético Tamanduá x Inter de Limão (Sub 18).

RESULTADOS DA 2ª RODADA: Guarani 4 x 3 Picada Flor (sub 18); Baile de Munique 1 x 0 Illuminattis (Livre); Reis do Danone 0 x 2 Inter de Limão (sub 18); Agro Comercial Progresso 0 x 1 News Car (livre); Desimpedidos 2 x 4 Sabotagem (sub 18); e Aprovados 1 x 0 Parceiros (Municipal).

Por Alan Dick