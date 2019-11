Negócios

Desde fevereiro deste ano a Yépez Engenharia voltou a atender no espaço amplo e moderno, na rua Mosenhor Jacob Seger, 15/101, no prédio Monte Carlo business center. A Yépez Engenharia traz no currículo 42 anos de trabalho, com mais de mil projetos residenciais, além de diversos prédios e estabelecimentos comerciais e industriais. Contabiliza número superior a 1,5mil lotes nos mais diversos bairros de Arroio do Meio. Entre os lançamentos estão os loteamentos Parque dos Eucaliptos (no bairro São Caetano), loteamento Morada do Bosque (no bairro Aimoré) e Loteamento Wildner (na Barra do Forqueta).

Além disso, a equipe da Yépez atua na execução de loteamentos, passando pela comercialização dos terrenos, o projeto da casa e encaminhamento de financiamento.

COMERCIAL MONTE CARLO BUSINESS CENTER

O empreendimento totaliza 1.527m², na esquina da rua Júlio de Castilhos com a Monsenhor Jacob Seger, próximo ao Hospital São José. Dividido em sete pavimentos, sendo um destinado a garagens e os demais a salas comerciais, destinadas e venda e aluguel para profissionais da saúde, liberais e empresas.

Um dos diferenciais do prédio é o acabamento externo em pele de vidro. Também conta com elevador de última geração, acabamento interno classe A, paredes internas e pontos de água e energia elétrica com flexibilidade total a fim de que cada cliente escolha onde serão colocados, conforme sua necessidade. Outro benefício que os inquilinos do prédio podem contar são as câmeras de vigilância.

Por Alan Dick