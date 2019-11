Geral

Eles venceram na etapa escolar e agora, Gabriel Cigolini Alves e Carlos Eduardo Furnaletto Lasta serão os representantes do Senac Lajeado no concurso de soletração em inglês Spelling Bee, promovido pelo Senac-RS e que será realizado no próximo dia 26 de novembro, em Porto Alegre. Na ocasião, concorrerão com cerca de 60 alunos de mais de 35 escolas Senac no Estado, todos vencedores das seletivas escolares. Foram mais de seis mil jovens e um total de aproximadamente 70 horas de provas realizadas. Para a diretora Etiene Leandro Azambuja, o Spelling Bee estimula o estudo agregando muito conhecimento a todos os participantes, além da motivação natural de uma competição. “Nossos representantes estão muito bem preparados e certamente viverão no dia 26 uma experiência incrível. Esta iniciativa do Senac traduz a nossa proposta pedagógica para idiomas, valorizando as quatro habilidades – leitura, escrita, audição e fala – e, especialmente, a aplicação do conhecimento por meio de desafios contextualizados que trazem o mundo para o espaço da aula”, relata Etiene.

Gabriel competirá na categoria Adults (a partir de 14 anos) e Carlos Eduardo na categoria Kids & Tenns (até 13 anos). Ambos concorrerão à uma viagem para o Beto Carreiro World (1º lugar), um final de semana no programa de imersão na língua inglesa “The Fools” (2º lugar), uma mochila e vale-presente de livraria (3º lugar).

A competição estadual

No dia 26 de novembro, a partir das 14h, na Sogipa (Rua Barão de Cotegipe, 415), serão realizadas atividades diversas com o público. A competição iniciará às 14h com a categoria Kids & Teens, e encerrará com a categoria Adults. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Sobre o Spelling Bee

O Spelling Bee é uma competição muito popular nos Estados Unidos. A disputa, que basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em inglês, incentiva o estudante a aprender não apenas o significado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mesmas de forma correta. Nos EUA, os principais fomentadores das competições são as instituições de ensino.

A tradicional competição norte-americana é febre nos Estados Unidos e teve seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. A instituição gaúcha promove o campeonato há três anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida.

Por Alan Dick