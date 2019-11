Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio, responsável pela organização do 10º Campeonato Municipal de Futsal, tem previsto para a noite desta sexta-feira, dia 8 de novembro, a disputa dos jogos semifinais da categoria Força Livre Masculino e Veteranos. Os jogos ocorrem no Salão Paroquial. A rodada começa às 19h45min, com Virakopus/TransMar x Só Barulho (Força Livre); às 20h45min, jogam SER Massa x Amigos do Shrek (Veterano); às 21h30min, Atrevidos x Bar Central (Veterano) e às 22h15min, Tulipas x Contra Ordem (Força Livre). A categoria Feminino já conhece os seus finalistas: Sangue Feminino/Forquetense e Virakopus.

Os organizadores comunicam que a rodada final está marcada para a noite de 22 de novembro, dentro da semana comemorativa aos 85 anos de Arroio do Meio. O certame contou com a participação de 18 equipes, sendo 10 na categoria Força Livre Masculino; Feminino com quatro equipes e Veteranos com quatro equipes. O torneio envolve mais de 200 atletas. Os jogos podem ser assistidos sem a cobrança de ingresso. O objetivo com o torneio é promover a integração, valorização e incentivo à prática de atividades esportivas na vida social da comunidade.

Por Alan Dick